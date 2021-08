In de Hoogstraat in Neeroeteren is woensdag rond 14.30 uur een man aangetroffen op het jaagpad langs het kanaal. De 38-jarige man lag er voor dood. Ongeruste fietsers verwittigden de politie. De man zou vlakbij het kanaal liggen en dreigde erin te vallen. De man bleek onder invloed van verdovende middelen. Hij werd meegenomen naar het politiegebouw waar hij ter ontnuchtering in de politiecel werd gezet. maw