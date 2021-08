Ben Hermans wint tijdrit in de Tour Poitou-Charentes, Connor Swift nieuwe leider

Ben Hermans won de vierde rit in de Tour Poitou-Charentes, een individuele tijdrit van 23,5 km.

De Diepenbekenaar van Israel Start-Up Nation reed één seconde sneller dan de Brit John Archibald. Diens landgenoot Connor Swift (Arkéa-Samsic) is de nieuwe leider.

Voor Hermans is het de vierde zege van het seizoen. Hij won eerder de Giro dell’Appennino en een rit- en eindzege in de Arctic Race of Norway.

Eerder werd de ochtendrit in lijn in de spurt gewonnen door Elia Viviani.