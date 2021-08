N-VA stelt voor om gerepatrieerde Belgen deels te laten opdraaien voor kosten evacuatie

N-VA-Kamerlid Theo Francken suggereert dat de Belgen die de afgelopen dagen uit Afghanistan zijn geëvacueerd mee zouden kunnen opdraaien voor de kosten van de operatie. Landgenoten die zich in Afghanistan bevonden hebben het negatieve reisadvies dat Buitenlandse Zaken al jaren hanteert voor het land genegeerd, en dus was ons land in principe niet verplicht om hen te evacueren.

Premier Alexander De Croo trok donderdagmiddag naar de Kamer samen met de minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, minister van Defensie Ludivine Dedonder en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi voor tekst en uitleg bij Red Kite, de evacuatiemissie van ons land in Afghanistan. In totaal heeft België ruim 1.400 mensen geëvacueerd vanop de internationale lucthahven van Kaboel, onder wie meer dan 500 Belgen en andere rechthebbenden, zoals hun gezinnen.

Nochtans was het voor landgenoten al jaren afgeraden om naar Afghanistan te reizen, met een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dat ontslaat ons land in principe van de wettelijke verplichting om landgenoten te evacueren, verduidelijkte premier Alexander De Croo in een inleidende uiteenzetting. Al was er volgens de eerste minister wel een morele en een humanitaire verplichting om Belgen daar weg te halen. “Ik wil geen polemiek starten, maar wil toch de verantwoordelijkheid van die mensen aanstippen.”

N-VA-Kamerlid Theo Francken suggereerde daarop dat de regering kan overwegen om de Belgen die gerepatrieerd zijn een deel van de kosten terug te laten betalen. Hoeveel de hele operatie gekost heeft kon de premier nog niet zeggen, maar volgens Francken gaat het ongetwijfeld om “miljoenen”. Daarnaast benadrukten Francken en N-VA-fractieleider Peter De Roover dat de regering vroeger tekst en uitleg over de missie had moeten geven in het parlement.

Groen-parlementslid Wouter De Vriendt benadrukte dat bij hem “de schaamte over de dramatische afloop van de westerse missie in Afghanistan overheerst”. Ook het feit dat België mensen moet achterlaten in het land is “een immens affront”, zei hij. “Het maakt onze morele verantwoordelijkheid alleen maar groter om de Afghanen die zich hebben verzet tegen de taliban te blijven helpen, op elke mogelijke manier, ook na de stopzetting van de evacuatie.”

