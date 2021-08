Wit, rood, cava en porto: Alain Bloeykens klinkt op een ‘nieuwkomer’ op de wijnmarkt

De naam Louis Delhaize zal u wellicht niet onbekend in de oren klinken. Nieuw is deze keten met meer dan 230 winkels uiteraard ook niet. Wat wel opvalt, is dat de laatste jaren flink werd geïnvesteerd in het assortiment wijnen. Reden genoeg om deze ‘nieuwe speler’ ook aan bod te laten komen in onze laatste aflevering van de reeks zomerwijnen. Wij selecteerden alvast vier leuke ontdekkingen.