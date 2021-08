Wellicht ontstaat er op een dag een Covid-variant waartegen het vaccin niet werkt. De woorden van Pfizer-CEO Albert Bourla klinken weinig geruststellend, zeker nu de winter stilaan in zicht komt. Maar hoeven we ons echt zorgen te maken? Hoe groot is de kans dat er een nieuwe mutatie opduikt die nog besmettelijker is en vaccins omzeilt?