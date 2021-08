Prestigieuze medaille voor Pax Pils van brouwerij Cornelissen

“Onze Pax Pils viel op deze prestigieuze proeverij flink in de smaak”, aldus Jef Cornelissen junior van familiebrouwerij Cornelissen. “Dat doet ons heel veel plezier want een gewoon pilsbier brouwen, blijft een aartsmoeilijke opdracht voor een brouwer: in heel België zijn er trouwens slechts een tiental brouwerijen die pils brouwen.”