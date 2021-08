KV Oostende kon het optreden van de arbitrage in de match tegen Standard maar weinig smaken. — © BELGA

Het Referee Department heeft bij de Pro League een klacht neergelegd tegen KV Oostende. Aanleiding is de pittige discussie die vorig weekend ontstond na de 1-0 nederlaag op Standard. KVO was misnoegd over de tegengoal die het slikte op Sclessin.