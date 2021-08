De Australische Dominic Di Tommaso en de Turkse Hazal Nehir geven een unieke kijk op de eeuwenoude Grand Bazaar in Istanbul, een van de grootste overdekte markten ter wereld. De twee freerunners tonen hun kunsten in een aantal van de 64 straten, 22 poorten en 3.600 winkels die zich in de bazaar bevinden. Een team van 25 mensen had zeven dagen nodig om alles te kunnen filmen.(fc)