PODCAST. ‘De Moordenaarsrit’, deel 1: het kind dat haar vader zag moorden

In 1986 pleegt een ex-militair een dubbele moord. In een tijdspanne van een half uur schiet hij zijn ex en haar nieuwe vriend dood. In deze nieuwe aflevering van de HBvL-podcast ‘Van Moord tot Verdict’ vertelt de dochter hoe ze haar vader zag moorden.

Met aflevering 8, De Moordenaarsrit, nemen we u mee naar het Limburg van 35 jaar geleden. Wanneer op 16 april 1986 de gepensioneerde Leo Kasprzak (59) uit Lommel zowel zijn ex Fanny Dierckx (46) als haar nieuwe partner Jozef ‘Jos’ De Jonghe (46) doodt, is de provincie in shock. Niet de dubbele moord, maar wel de getuige van het verschrikkelijke feit zorgt voor een krop in de keel.

Christel is 11 jaar wanneer ze ziet hoe haar papa het geweer op haar moeder richt en de trekker overhaalt. Dat gebeurt in het huis van Fanny. Zij woont met Jos in Stal-Koersel. Jos is dan al dood. Hij was eerder die dag naar de woning van Leo getrokken. De veertiger ging er geld vragen voor een nieuwe gips voor Christel. Het koppel kwam amper rond en vond dat Leo de kosten moest betalen. Jos zou Leo met geweld bedreigd hebben waarna die het wapen een eerste keer bovenhaalde en twee fatale schoten loste. Vervolgens reed hij door naar zijn ex.

Voor het eerst belichten we het schrijnende verhaal door de ogen van het kind. Christel, die zich intussen Christie laat noemen, is vandaag een 46-jarige vrouw die met haar Amerikaanse man in de Verenigde Staten woont. Zij vertelt over haar miserabele jeugd en geeft een inkijk in wie Leo en Fanny voor haar waren. “Twee mensen die om foute redenen bij elkaar kwamen”, vertelt ze.

De dubbele moord zou in de jaren 80 nog lang nazinderen. Tijdens het assisenproces in 1988 kiest advocaat René Kumpen, die Leo verdedigt, voor een opvallende strategie. Eentje die bij Christie nog altijd op ongeloof kan rekenen.

