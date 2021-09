PODCAST. ‘De Moordenaarsrit’, deel 2: triomftocht in de rechtszaal tegen wil en dank

Een dubbele moord, op zijn ex en haar nieuwe vriend. Daarvoor wacht Leo Kasprzak een hard verdict in de rechtbank, zo denkt iedereen. Maar het proces in januari 1988 zal een opmerkelijke wending kennen.

BELUISTER OOK. ‘De Moordenaarsrit’, deel 3: hoe Christel een nieuw leven opbouwt na het gezinsdrama

De gepensioneerde militair Leo Kasprzak doodt op 16 april 1986 bij zijn thuis in Lommel Jozef De Jonghe, de nieuwe vriend van zijn ex. Daarna stapt hij in de auto en rijdt hij naar Koersel, naar het huis van die ex. Hij doodt Fanny, voor de ogen van hun 11-jarige dochter Christel.

Een zware straf lijkt de enige mogelijke uitspraak, maar Leo’s advocaat René Kumpen kiest tijdens het proces voor een opvallende strategie. Eentje die zowel in de rechtszaal als daarbuiten lang zal nazinderen.

