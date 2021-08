Fotografe Mariette Landman was dinsdag getuige van een opmerkelijk “gevecht” in Zuid-Afrika. Een luipaard wilde heel graag smullen van een stekelvarken, maar die laatste liet zich niet doen. Nadat hij anderhalf uur geprobeerd had, moest de luipaard toch zijn meerdere erkennen. Met bebloede poten besloot hij een andere lunch te zoeken.