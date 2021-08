Jacky Mathijssen selecteert 26 spelers voor duel in Turkije

Bondscoach Jacky Mathijssen maakte donderdag een groep met 26 spelers bekend voor de tweede kwalificatiewedstrijd in de voorronde van het EK U23 in Georgië en Roemenië. In vergelijking met de selectie voor de eerste match tegen Kazachstan (1-3 winst) zijn er acht nieuwe gezichten.

“Ik wil jonge talenten kansen geven”, verklaarde Mathijssen. “Zij kunnen nu tonen op training dat ze een selectie waard zijn. Er zitten ook elf jongens bij die niet twee maar nog viér jaar bij de beloften kunnen meespelen”, onderstreepte hij.

Charles De Ketelaere (Club Brugge) en Yari Verschaeren (Anderlecht) zijn de sterkhouders bij de beloften. Zij sluiten na de wedstrijd in Turkije aan bij de Rode Duivels voor de WK-kwalificatiematch in Wit-Rusland. “Puur sportief staken zijn er bovenuit op het veld in Kazachstan. Zij staan een stap verder dan sommige anderen. Ze brengen ervaring mee, zorgen voor een surplus. Hopelijk is dat ook zo tegen Turkije.”

De selectie:

Keepers (3): Senne Lammens (Club Brugge), Timothy Galjé (Seraing), Maarten Vandevoordt (KRC Genk)

Verdedigers (7): Koni De Winter (Juventus), Daan Dierckx (Parma), Lucas Lissens (RSC Anderlecht), Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem), Hugo Siquet (Standard), Arthur Theate (KV Oostende), Ignace Van Der Brempt (Club Brugge)

Middenvelders (8): Marco Kana (RSC Anderlecht) Eliot Matazo (Monaco), Logan Ndenbe (EA Guingamp), Amadou Onana (Rijsel), Tibo Persyn (Club Brugge), Nicolas Raskin (Standard), Killian Sardella (RSC Anderlecht), Anass Zaroury (Charleroi)

Aanvallers (8): Anouar Ait El Hadj (RSC Anderlecht), Michel Ange Balikwisha (Standard), Othman Boussaid (FC Utrecht), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Oliver Deman (Cercle Brugge), Lois Openda (Vitesse), Yari Verschaeren (RSC Anderlecht), Yorbe Vertessen (PSV Eindhoven)