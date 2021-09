PODCAST. ‘De Moordenaarsrit’, deel 3: hoe Christel een nieuw leven opbouwt na het gezinsdrama

Tongeren/Lommel/Beringen

In januari 1988 verlaat zestiger Leo Kasprzak het assisenhof in Tongeren als een vrij man. Hij kan zijn leven verderzetten, buiten de gevangenismuren. Maar slaagt ook zijn dochter Christie, die getuige was van de moord op haar moeder, erin om de draad van haar leven weer op te nemen?