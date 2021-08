BERINGEN - LUMMEN

Gru en Dru, de twee kraanvogels die deze lente werden geboren in de Vallei van de Zwarte Beek in Lummen, stellen het goed. Het was eerste succesvolle broedgeval van deze iconische en mythische vogel in België. Ondertussen stellen de twee het wel en slaan ze regelmatig hun vleugels uit.