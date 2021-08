PXL zamelt schoolmateriaal in voor door wateroverlast getroffen Waalse dorpen

Hasselt

Bij Hogeschool PXL in Hasselt vertrekt vandaag en morgen een konvooi van vier vrachtwagens naar scholen in Wallonië. Ze zijn volgeladen met schoolmateriaal, schoolmeubilair en IT-schermen. In de door wateroverlast zwaargetroffen Waalse dorpen is de nood bij de start van het schooljaar in alle scholen, zowel de kleuter-, de lagere als de middelbare scholen, immens groot. Alle hulp is welkom en dus staken ze bij de PXL de koppen bij elkaar. In alle vestigingen van de hogeschool worden de kelders leeggemaakt en de materialen op overschot opgehaald.