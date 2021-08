Genk

De Luminus Arena wordt de Cegeka Arena. De komende tien jaar is dat de nieuwe naam van het stadion van Racing Genk. Het Limburgse IT-bedrijf zal straks ook 5G uitrollen in het stadion. En Cegeka wil met deze nieuwe samenwerking, want ze werkten al samen, zijn naam nog bekender maken in binnen- en buitenland. Voor Genk is het een nieuwe samenwerking met een Limburgs topbedrijf. Eerder ging het in zee met transportbedrijf Essers.