Billie Eilish kiest alweer voor nieuw kapsel

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish ruilde haar zwartgroene lokken enkele maanden geleden in voor een platinablonde coupe. Die is nu een pak ingekort, zo toont de ster op Instagram.

De lange blonde haren van Billie Eilish zijn verleden tijd. De Your power-ster liet er de schaar in zetten en loopt nu rond met een speelse, korte bob met volle froufrou. Ze liet zich afgelopen dinsdag voor het eerst met haar korte kopje zien op Instagram. Op een filmpje, dat intussen bijna zeven miljoen (!) keer werd geliket, wrijft ze door haar nieuwe kapsel zodat het een nonchalante vibe krijgt. “Gone”, schrijft ze erbij, om te benadrukken dat er lengte is verdwenen.

Later volgende nog een nieuwe foto van haar geblondeerde, ingekorte haren. Op dat kiekje kijkt de ster met haar froufrou deels voor haar gezicht in de cameralens. Ze draagt een zwarte outfit, waardoor het kapsel met Blondie-allure extra mooi uitkomt.