Elia Viviani verslaat Timothy Dupont in Tour Poitou-Charles

Elia Viviani (Cofidis) heeft zijn tweede ritzege beet in de Tour Poitou-Charentes. De Italiaan haalde het donderdag na 109,6 km van Montcontour naar Loudin in de sprint voor onze landgenoot Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) en voor zijn ploeg- en landgenoot Simone Consonni. Viviani verstevigt zijn leiderspositie in het klassement.

Donderdagnamiddag staat nog een tijdrit van 23,5 km op het programma. In deze korte etappe was het Alexis Gougeard die als eerste in de aanval trok en meteen ook een kloofje sloeg. Blijkbaar was er weinig animo in het peloton om mee te gaan, finaal kreeg hij toch twee kompanen aan zijn zijde: Simone Ravanelli en Samuele Zoccarato. Maximaal gunde het peloton, met Cofidis op kop, hen een voorsprong van 2 minuten. Op 7 km van de meet werden met Ravanelli en Gougeard de laatste twee vluchters opgeraapt, het peloton stevende af op een sprint. Even was er nog wat opschudding toen Androni Giocattioli-Sidermec versnelde vooraan en het peloton in stukken brak, maar het team zette niet door en de wind zat niet goed. In de sprint leidde Consonni zijn ploegmaat Viviani mooi uit en de Italiaan klaarde de klus, voor Dupont. Die werd wel nog gehinderd door Consonni op het eind.

Voor Viviani is het zijn tweede ritzege in deze Franse rittenkoers. In de namiddag rijden de renners een tijdrit van 23,5 km.