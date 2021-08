Enkele kilometers wandelen door de Limburgse bossen? Regi krijgt eigen wandeling

Wandelsport Vlaanderen opent op zaterdag 11 september in samenwerking met het Nationaal Park Bureau Hoge Kempen en de stad Maaseik een permanente wandelroute van 5 km in Opoeteren. De nieuwe wandeling krijgt de naam RegiRoute, genoemd naar de zanger Regi Pexten uit Heusden-Zolder.

Regi is zelf een fervente wandelaar en stapt dagelijks 5 km door de natuur. “Enkele jaren geleden betaalde hij de prijs voor het jarenlange springen en dansen op podia in binnen- en buitenland met ernstige rugproblemen”, klinkt het bij Wandelsport Vlaanderen. “Zonder een dringende ingreep was de vrees voor onherstelbare schade heel reëel. Regi bleef echter niet bij de pakken zitten en vond in het wandelen een oplossing voor zijn rugproblemen. Wandelen werd zijn passie en zijn uitlaatklep. Het is nu ook de reden waarom hij voortaan ambassadeur is van Wandelsport Vlaanderen.”

De nieuwe RegiRoute start aan de kerk in de Neeroeterenstraat in Opoeteren. De tocht is bewegwijzerd met een blauwe ruit en loopt langs beekjes en bossen naar de Volmolen en terug. Parkeren kan op het Bosbessenplein aan de kerk in Opoeteren. Het startuur kies je zelf. (mmd)

Info op de online wandelkalender www.walkinginbelgium.be.