Blessures zorgen voor verschillende afwezigen in selectie Rode Duivels, jonge talenten krijgen hun kans

Daarin is er echter geen plaats voor Simon Mignolet, die rust krijgt, en Thomas Vermaelen, die vanwege de geldende coronamaatregelen niet kan overkomen uit Japan. De geblesseerden Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli zijn evenmin beschikbaar.

Martinez nam in zijn selectie wel verschillende youngsters op, zoals Hannes Delcroix, Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio en Yari Verschaeren.

De Bruyne sukkelt nog steeds met de enkel. Na de verloren kwartfinale op het EK tegen Italië (1-2) zei de middenvelder dat hij gespeeld had met een scheur in de ligamenten van zijn enkel, een blessure die hij had opgelopen in de achtste finale tegen Portugal (1-0 zege). Anderhalve week geleden kwam de spelmaker van Manchester City op de eerste speeldag van de Premier League tegen Tottenham elf minuten in actie, afgelopen weekend ontbrak hij tegen Norwich vanwege last aan zijn enkel.

Doku staat dan weer met een hamstringblessure aan de kant, net als Nacer Chadli. Dries Mertens revalideert nog van een operatie aan de schouder, uitgevoerd na het EK. Wel van de partij zijn Jan Vertonghen, die recent zijn rentree vierde bij Benfica na een spierblessure, Thomas Meunier (quarantaine na coronabesmetting) en Timothy Castagne, opnieuw speelklaar na een oogkasbreuk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Drieluik

De Rode Duivels blazen maandag voor de eerste keer verzamelen sinds het teleurstellende EK, dat met een vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales tegen Italië begin juli met een sisser afliep.

Met zeven op negen zijn de Belgen in het voorjaar degelijk gestart in de kwalificaties voor het WK van volgend jaar in Qatar, al bleef onze nationale trots vooral in Tsjechië (1-1) onder de verwachtingen en was er daar een klasseflits van Romelu Lukaku op het uur nodig om een punt uit de brand te slepen. In eigen huis werd er vlot gewonnen van Wales (3-1) en Wit-Rusland (8-0).

Voor het komende drieluik moet een negen op negen het uitgangspunt zijn en dan komt Tsjechië al op minstens zes punten te staan, met nog slechts twee duels in november (thuis tegen Estland en als afsluiter in Wales) in het verschiet. Wales volgt met een wedstrijd minder op vier punten van de Belgen en lijkt de belangrijkste uitdager in de strijd om groepswinst te worden. In tegenstelling tot voor EURO 2020 is niet de top twee, maar enkel de groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor het WK. De nummers twee en nog wat landen uit de Nations League nemen volgend jaar deel aan play-offs, waar de laatste drie Europese tickets verdeeld worden.