Zwembad wordt gevarenzone in ‘Temptation island’: paniek breekt uit wanneer het oplicht

Licht het zwembad rood op? Dan is er stront aan de knikker in .

In ‘Temptation island: love or leave’, dat morgen op Play5 start, spelen de singles een belangrijkere rol dan ooit. Gezien zij dit jaar op zoek zijn naar échte liefde, is hun oordeel over de deelnemers bepalend. Zij krijgen de kans om de koppels in een gevarenzone te plaats zodra ze vinden dat die niet genoeg uit hun schulp komen. En daarbij speelt het zwembad een belangrijke rol.

Het is weer van dattum: morgen start Temptation island: love or leave, een volgens zender Play5 herwerkte versie van het gekende format. Vier koppels worden twee weken van elkaar gescheiden. In het zonnige Spanje worden ze omgeven door singles, die - in tegenstelling tot vorige jaargangen - ook op zoek zijn naar een echte connectie.

Aldus spelen de vrijgezellen een belangrijkere rol dan ooit. Hun stem en oordeel over de koppels is bepalend. Ze kunnen met elkaar besluiten een koppel in de gevarenzone te plaatsen wanneer ze merken dat deze zich niet genoeg openstellen naar de singles toe.

Concreet: als het zwembad oplicht, dan is een van de koppels in gevaar. Ze weten alleen niet wie precies. De koppels krijgen daarna 24 uur de tijd om de connectie meer aan te gaan. Lukt dit niet, dan bepalen de singles wie meteen Temptation island: love or leave moet verlaten.