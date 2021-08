Otto Vergaerde verruilt Alpecin-Fenix voor Trek-Segafredo: “Juiste stap in mijn ontwikkeling”

Vergaerde begon zijn profcarrière bij Topsport Vlaanderen-Baloise en reed de voorbije drie seizoenen in steun van Mathieu van der Poel, bij Corendon-Circus en Alpecin-Fenix.

Bij Trek-Segafredo moet Vergaerde in de kasseiklassiekers Jasper Stuyven en de Deen Mads Pedersen bijstaan.

“Ik twijfelde er niet aan voor Trek-Segafredo te kiezen als de juiste stap in mijn ontwikkeling”, verklaart Vergaerde in een persbericht. “Dit is een nieuwe uitdaging. Maar er is al een goede basis, namelijk mijn vriendschapsband met Jasper Stuyven en Edward Theuns. Ik kijk er echt naar uit om me bij hen te voegen. Maar bovenal ben ik klaar voor deze nieuwe uitdaging bij een sterk en ambitieus team voor de klassiekers.”

“Met Vergaerde voegen we ervaring en betrouwbaarheid toe aan onze groep voor de klassiekers”, besluit algemeen manager Luca Guercilena.