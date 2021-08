De Amerikaanse Adam Boro heeft dit weekend iemand erg blij gemaakt. Zo had hij een ticket over voor een helikoptervlucht boven New York: “Maar ik weet niet wie ik moet meenemen”, klonk het in een filmpje dat hij op TikTok plaatste. Zijn volgers besloten dat hij een willekeurig persoon moest meevragen en zo geschiedde. Adam vroeg zijn pizzabezorger mee en die had de dag van zijn leven.