Dit is de krachtige filmposter van de nieuwe film over prinses Diana

In aanloop naar de première van Spencer op het filmfestival van Venetië, de nieuwe film over prinses Diana, is de filmposter van de prent vrijgegeven. Daarop zien we een imposante trouwjurk en de rug van hoofdrolspeelster Kristen Stewart.

De eerste poster voor Spencer is op de wereld losgelaten. Daarop zien we de Amerikaanse actrice Kristen Stewart, vanaf haar rug gefotografeerd in een bombastische crèmekleurige jurk. Volgens kenners is de creatie een replica van de Diaghilev-jurk, die Diana droeg bij gelegenheden zoals een bezoek aan het Royal Opera House en de filmpremière van The living daylights. De jurk is ontworpen door David en Elizabeth Emanuel, die destijds de echte trouwjurk van Diana maakten.

Naast de jurk valt vooral de houding van Stewart op, die helemaal in elkaar gebogen zit met haar hoofd in de stof van het kledingstuk verscholen. Die suggereert dat Diana huilt. In de reeds felbesproken film zal de Chileense regisseur Pablo Larraín, ook bekend van Jacky Kennedy’s biopic, zich toespitsen op drie dagen uit het leven van Lady Di, de prinses van Wales. Haar tragische dood zal niet aan bod komen, wel haar relatie met prins Charles en met prinsen William en Harry.

Volgende week gaat de film in première op het filmfestival van Venetië. Het is maar de vraag hoe de Britse koninklijke familie zal reageren op deze biografie. Met sommige verhaallijnen uit The crown was de Queen alvast niet opgezet. Zo zou ze woedend zijn geweest over de manier waarop haar wederhelft prins Philip als vaderfiguur werd neergezet.