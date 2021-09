De droom van de Genkse zusjes Gloria (28) en Mandy (31) Kourkouliotis kwam dit jaar uit. Met SUITSHERWELL verkopen ze maatpakken voor vrouwen, in het najaar zullen ze hun thuisatelier in Genk openen. “By Sisters, For Sisters” is hun slagzin. “Iedereen moet een pak kunnen dragen. We willen vrouwen zelfvertrouwen geven.”