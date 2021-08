Peer

In Peer werden in een weide vannacht opnieuw twee schapen doodgebeten door een wolf. Het is in de gemeente de zoveelste wolvenaanval in een lange rij, en dat verontrust Peers landbouwschepen Dirk Colaers (CD&V). “Heel wat bewoners met kinderen leven in angst en mijden bepaalde gebieden in Peer. Dat kan niet. Waarom de wolf niet onderbrengen in afgebakende gebieden dat het niet kan verlaten?”