Organisatie Australian Open wil tennissers onderbrengen in bubbels om zo quarantaine te vermijden

De deelnemers aan de Australian Open in Melbourne zullen begin volgend jaar twee weken in een beveiligde bubbel doorbrengen. Ze zullen er vrij kunnen bewegen in aanloop naar het toernooi. Zo wil de organisatie het scenario van dit voorjaar vermijden waarbij de tennissers twee weken in een hotelquarantaine moesten doorbrengen.

“Er rest nog veel tijd, maar op dit moment plannen we om een bubbel van twee weken in te richten. De spelers zullen daarin vrij kunnen bewegen tussen het hotel en de courts”, laat toernooidirecteur Craig Tiley donderdag optekenen. “Na die twee weken worden ze vrijgelaten en zullen ze de Australian Open kunnen afwerken voor publiek. Momenteel overleggen we met de overheid en de gezondheidsdiensten over het aantal toeschouwers en hoe de Australian Open er precies zal uitzien.”

In Australië bestaan er (vage) plannen om het land weer te openen voor buitenlanders eens 70 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd is. Maar vandaag heeft slechts minder dan een derde twee coronadosissen gekregen. Tiley zegt te hopen dat tegen november zowat 80 procent volledig gevaccineerd is. “Dat zal de situatie voor ons event in januari zeker helpen”, aldus de toernooibaas van het eerste grandslam van het seizoen.