Formule 1-legende Fernando Alonso (40) verlengt contract bij Alpine F1 Team

De Spanjaard Fernando Alonso (40) heeft zijn contract bij het Alpine F1 Team verlengd tot eind 2022. Dat bevestigt de renstal donderdag. De tweevoudig wereldkampioen (2005, 2006) vormt bij het voormalige Renault een tandem met de Fransman Esteban Ocon, die al eerder bijtekende.

Alonso keerde dit seizoen terug naar de Formule 1 na een afwezigheid van twee jaar. Begin deze maand tekende hij in Hongarije met een vierde plaats voor zijn beste uitslag tot dusver. Zijn teamgenoot Ocon pakte er de zege . Na elf Grote Prijzen staat Alonso voorlopig elfde in de WK-stand met 38 punten, net achter Ocon.

“Ik ben erg blij dat ik de verlenging van mijn contract met het Alpine F1 Team in 2022 kan bevestigen. Ik voelde me bij mijn terugkeer (Alonso reed eerder voor Renault, red) onmiddellijk thuis en werd met open armen ontvangen. Het is een plezier om opnieuw te werken met de meest briljante geesten van onze sport in Enstone en Viry-Châtillon”, zegt Alonso. “Dit seizoen is spannend voor iedereen, maar we hebben collectief mooie vooruitgang geboekt en het resultaat in Hongarije is daar een prachtig voorbeeld van. We willen dit seizoen nog meer positieve momenten beleven, maar ook vanaf volgend jaar met de reglementswijziging in de Formule 1. Ik ben een groot voorstander van eerlijkere regels en nieuwigheden in de discipline, dus seizoen 2022 is een gouden kans. Ik kijk niet alleen uit naar de tweede helft van het jaar, maar ook om in 2022 Alpine te vertegenwoordigen naast Esteban.”

Zondag staat in de F1 de GP van België op het programma.

Gisteren stuurde Fernando Alonso al een mysterieuze tweet de wereld in. Fans konden de boodschap toch ontcijferen, en uit de tweet viel te verstaan dat Fernando Alonso met groot nieuws zou komen. Dat nieuws werd nu dus bekendgemaakt.