En plots staat Axel Witsel opnieuw op de radar bij… Juventus: “Hij gaf oké voor transfer”

Juventus is een club die bijna altijd nog wel iets doet in de laatste week van de transfermarkt. Net zoals vijf jaar geleden kan het deze keer rond Axel Witsel draaien.

Bij de Oude Dame zijn ze op zoek naar geld. Het gaat de Italiaanse recordkampioen financieel niet echt voor de wind. Zo wordt er gewerkt aan een mogelijk vertrek van de peperdure Cristiano Ronaldo, die naar Manchester City kan. Ook iemand als Aaron Ramsey mag weg, maar voor de alweer geblesseerde Welshman zijn er geen gegadigden.

En dus denkt Juventus aan een verkoop van Weston McKennie. De 22-jarige Amerikaan werd een publiekslieveling in zijn eerste seizoen, maar zou nieuwe coach Max Allegri een pak minder bekoren dan Andrea Pirlo. Bovendien zou McKennie de strikte regels in Turijn niet altijd volgen. Hij zou bijvoorbeeld te vaak “een snackje” eten en dat wordt niet gewaardeerd bij de Oude Dame. Bovendien zouden er voor de atletische middenvelder wel geïnteresseerden zijn.

Onder anderen Everton, Aston Villa en Tottenham zouden McKennie in huis willen halen. Juventus wil 25-30 miljoen euro en zou vervolgens de markt opgaan om een relatief goedkoop alternatief binnen te halen. Miralem Pjanic wordt al een tijdje genoemd. Overbodig bij Barcelona en gewezen sterkhouder onder Allegri in de Serie A. Corentin Tolisso (Bayern) is ook een optie, net als Axel Witsel. Dat meldt transferexpert Gianluca Di Marzio.

“Juiste profiel”

De 32-jarige Rode Duivel zou aangeboden zijn bij Juventus, de club waar hij in 2016 op een haar na tekende. Witsel zat toen urenlang in Turijn om uiteindelijk te horen te krijgen dat Zenit geen vervanger had gevonden en de transfer niet doorging. De middenvelder trok dan maar naar China. Nu zou hij opnieuw zijn “OK” gegeven hebben voor een Italiaans avontuur, maar is het dus afwachten of Juventus afraakt van McKennie. Dortmund zou, door het aflopend contract, alvast geen al te hoge eisen stellen qua transfersom.

De veelzijdigheid van Witsel zal ongetwijfeld een pluspunt zijn voor Allegri. Die zou Witsel ook als verdediger kunnen uitspelen, een rol die de Belg dit seizoen door blessures al op zich nam bij Dortmund. Bij Juventus zijn Leonardo Bonucci en Matthijs de Ligt zekerheden, maar Giorgio Chiellini is blessuregevoelig en Daniele Rugani geen topper. Voor de verdediging sukkelt de Oude Dame met blessures voor Arthur en Ramsey, twee spelers die sowieso heel fragiel zijn. Iets wat de doorgaans betrouwbare Witsel helemaal niet is.