Liverpool-doelman Alisson mag niet uitkomen voor Brazilië door strenge coronaregels: “Spelers hebben niets te zeggen”

“Eerlijk gezegd voel ik me slecht, want ik wil uitkomen voor Brazilië en voor Liverpool”, reageert Alisson bij Sky Sports. “Ik wil niet gestraft worden om een keuze te maken, al is er voorlopig zelfs geen sprake van een keuze. Spelers hebben momenteel niets te zeggen.”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft intussen al een aanvraag ingediend om de spelers toch interlands te laten afwerken, maar de regering benadrukte nogmaals dat de gezondheid van de inwoners voorlopig de topprioriteit is.