Geen eerste paralympische medaille voor Diederick Schelfhout: “Dit is een ontgoocheling”

Baanwielrenner Diederick Schelfhout is er donderdag op de Paralympische Spelen in Tokio niet in geslaagd de finale te halen op de 3 km individuele achtervolging in de MC3-klasse, zijn sterkste nummer. De teleurstelling was achteraf groot bij de 35-jarige Oost-Vlaming. Schelfhout finishte als vijfde in de kwalificaties en miste zo op een haar na het duel om het brons.

“Dit is een teleurstelling”, wond Schelfout er meteen na zijn wedstrijd geen doekjes om. “De drie kilometer individuele achtervolging was het nummer waar ik naartoe had geleefd. Op dit nummer wou ik schitteren en een medaille pakken.”

“Het draaide totaal niet. Enkel in het begin ging het een beetje. Ik was goed vertrokken, mijn tijden waren ook goed. Maar daarna kreeg ik een stevige terugval. Het gevoel was ook niet goed. Het is jammer dat dat dan net vandaag gebeurt. Ik kan het niet verklaren. Ik heb de afgelopen maanden heel hard getraind en op de trainingen hier in Tokio snelle tijden gereden. Ik behoor tot de wereldtop en ga geen uitvluchten zoeken. Ik had mijn dag niet.”

Schelfhout finishte in 3:31.817. Zijn tegenstander, de Brit Jaco van Gass, reed een wereldrecord in 3:17.593. “Ik denk dat het allemaal geen verschil uitmaakt. Je moet je eigen tijden rijden. Natuurlijk voelde ik hem wel aankomen toen hij mij voorbij stak. Misschien kostte mij dat wel de vierde plaats. Chapeau voor de Britten. De tijden die zij hier neerzetten zijn abnormaal snel. Dat zie je zelfs niet in de hogere klassen met een minder zware handicap. Ik heb nog drie nummers en ik ga mij daarop richten.”