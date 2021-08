‘Gratis’ Vlaamse laptop kan ouders ruim 500 euro kosten

375 miljoen euro is vrijgemaakt om elke leerling vanaf het 5de leerjaar een laptop te geven. Met de nadruk op ‘geven’, want iedereen dacht dat de factuur niet bij de ouders zou belanden door de ongeziene smak geld die onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in ons onderwijs pompt voor digitalisering. In de praktijk betalen ouders in de ene school geen eurocent, en in de andere meer dan 500 euro. Hoe komt dat? En wat zegt Weyts daar zelf op?