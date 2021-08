Sofia Kenin zegt af voor US Open na positieve coronatest: “Gelukkig zijn de symptomen mild”

Tennisster Sofia Kenin, het nummer vijf op de wereldranglijst, geeft forfait voor de US Open. Via Twitter liet ze weten dat ze positief heeft getest op corona.

“Gelukkig ben ik gevaccineerd en zijn mijn symptomen relatief mild”, stelt de 22-jarige Kenin. “Niettemin ben ik positief blijven testen en dus zal ik volgende week niet kunnen deelnemen aan de US Open. De volgende weken wil ik opnieuw gezond worden en mij klaarstomen om goed te spelen in de herfst. Bedankt voor alle steun. Ik wens alle spelers veel geluk in New York.” Eerder op de dag zegden ook al Serena en Venus Williams af voor het laatste grandslam van het seizoen.

Sofia Kenin haalde vorig jaar de achtste finales op Flushing Meadows, haar beste resultaat tot dusver. Elise Mertens bleek toen te sterk in de vierde ronde.

Begin 2020 won Kenin de Australian Open, haar eerste grandslamtitel, en speelde ze aansluitend de finale op Roland Garros.