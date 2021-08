Shakhtar houdt na KRC Genk ook Monaco van kampioenenbal, maar heeft daar wel verlengingen voor nodig

Shakhtar Donetsk, dat in de derde voorronde Racing Genk met tweemaal 2-1 uitschakelde, heeft zich woensdagavond als laatste voor de groepsfase van de Champions League geplaatst. In de play-offronde plaatste de Oekraïense club zich ten koste van Monaco.

In Monaco was Shakhtar vorige week met 0-1 gaan winnen, maar op eigen terrein ging het met 1-2 de boot in. Vorig seizoen had dat Monaco nog de kwalificatie opgeleverd, maar nu volgden er verlengingen. Daarin viel de beslissing in de 113e minuut, toen Ruben Aguilar in eigen doel scoorde. Eerder had Wissam Ben Yedder Monaco een 0-2 voorsprong bezorgd (18e en 39e). Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd dwong Marlos verlengingen af.

Eerder op de avond plaatste het Moldavische Sheriff Tiraspol zich voor het eerst voor de groepsfase. Op het veld van Dinamo Zagreb had het daarvoor genoeg aan een 0-0 gelijkspel. De heenmatch had het met 3-0 gewonnen.

RB Salzburg kwalificeerde zich woensdag ook. Het won met 1-2 bij Brondby en had op eigen veld ook al een 2-1 zege geboekt. Dinsdag wisten Young Boys, Ludgorets en PSV zich al via de play-offs te plaatsen.

De loting wordt donderdagavond om 18u00 in Istanboel uitgevoerd. Club Brugge zit daarbij in de vierde bokaal, net als AC Milaan, Wolfsburg, Malmö, Young Boys, Sheriff, Besiktas en Dynamo Kiev. Titelverdediger Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, Villarreal, Bayern München, Sporting Lissabon, Inter Milaan en Rijsel zijn de reekshoofden in pot een. In de tweede bokaal zitten de namen van Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Sevilla en Dortmund, in de derde die van Porto, Ajax, Leipzig, Atalanta Bergamo, Zenit Sint-Petersburg, Benfica, RB Salzburg en Shakhtar.