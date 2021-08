Nachtmerrie voor Ewoud Vromant in Tokio: para-wielrenner verpulvert wereldrecord maar wordt gediskwalificeerd

De Paralympische Spelen zijn voor para-wielrenner Ewoud Vromant (MC2) begonnen met een nachtmerrie. De 37-jarige wereldkampioen verpulverde donderdagochtend zijn eigen wereldrecord in de reeksen van de 3 km individuele achtervolging op de Paralympische Spelen in Tokio met zes seconden, maar werd nadien gediskwalificeerd voor de positie van zijn zadel. De renner probeert de diskwalificatie nog aan te vechten met tv-beelden.

Maarten Delvaux in Tokio

Het wereldrecord stond sinds januari vorig jaar op naam van wereldkampioen Vromant in een tijd van 3:36.322, maar donderdag doken maar liefst drie van zijn concurrenten op de velodrome van Izu onder die toptijd: zowel zijn grote Franse concurrent Alexandre Leaute, als de Australiër Hicks en de Japanner Shota verbraken het vorig wereldrecord van Vromant. Maar toen kwam de sterke beer uit Herzele en ondanks een valse start knalde hij nadien onweerstaanbaar naar 3:30.290. Een verbetering van zijn eigen toptijd met bijna zes seconden en maar liefst anderhalve seconde sneller dan de Fransman Leaute. Om 8u27 Belgische tijd (15u27 Japanse tijd) had Vromant om het goud moeten strijden met Leaute, maar twee uur later volgde een ijskoude douche. Onze landgenoot en topfavoriet voor goud werd gediskwalificeerd voor de positie van zijn zadel.

Remko Meeusen, de coach van Ewoud Vromant, klaagt de diskwalificatie aan bij de UCI

Eerder op de dag bezorgden Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur de Belgische delegatie al een eerste medaille in de 1 km tijdrit in de WB-klasse (lees meer).