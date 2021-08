Toen Jeanine en Willy het chalet kochten, was alles in orde, enkel het terras werd nog overdekt en de keuken (links) vernieuwd. In hun kleine paradijsje doen ze inspiratie op voor hun kunst. — © Karel Hemerijckx

In het groenste snoepje van Vlaanderen, in een kleine vakantiechalet in Zutendaal, vinden Jeanine en Willy rust. De dagelijkse rompslomp en het huishouden laten ze thuis. In de groene omgeving vinden ze, als kunstenaars, inspiratie om daarmee in hun atelier thuis weer aan de slag te gaan.