Transferkoorts bij Ronaldo: manager in allerijl naar Turijn, miljoenendeal met Manchester City (maar Juventus wil boter bij de vis)

Ronaldo zat afgelopen weekend op de bank tijdens de eerste wedstrijd van de Oude Dame (2-2 tegen Udinese). CR7 viel wel in én scoorde de winning goal in de 95ste minuut, alvorens die werd afgekeurd voor miniem buitenspel.

Het transferspel zat toen echter al enkele weken op de wagen. Ronaldo wilde sowieso liever niet meer bij Juventus spelen dit seizoen, maar een transfer versieren bleek lastig. Manager Jorge Mendes bood hem aan bij verschillende topclubs, maar zonder groot succes. Zelfs ex-club Real Madrid was niet al te happig op een terugkeer van CR7.

Nu de zomertransfermarkt nog amper een week open is, zijn de opties van Ronaldo geslonken tot twee. Of eigenlijk: één. Meer bepaald: Manchester City. PSG wordt vaak in één adem met de Portugees genoemd omdat Kylian Mbappé naar Real Madrid wil, liefst deze zomer nog. Maar Messi en Ronaldo in één team lijkt slechts een voetbaldroom want de Franse topclub zou geen interesse hebben in de komst van de Portugees, of Mbappé nu vertrekt nu niet.

Geen transfersom

Man City dus, de club van Pep Guardiola en Kevin De Bruyne. De Engelse kampioen had zijn zinnen gezet op Harry Kane, maar die kondigde woensdag aan bij Tottenham te blijven. De Cityzens zijn dus nog steeds op zoek naar een waardige vervanger voor Sergio Agüero, een echte goalgetter. En als er nu één ding is waar Cristiano Ronaldo héél goed in is… De puzzelstukjes zijn snel gelegd.

Jorge Mendes vloog woensdagavond in allerijl naar Turijn om een bezoekje te brengen aan zijn speler. “Voor spoedoverleg over een transfer”, klinkt het in Italië. Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio biedt Man City een contract voor twee seizoenen met een jaarsalaris van 14-15 miljoen euro. De helft van wat Ronaldo momenteel krijgt bij Juventus. De Portugees zou echter al zijn akkoord gegeven hebben voor een verhuis naar Manchester.

En wat wil Juventus? De Oude Dame zou graag 25-30 miljoen euro krijgen voor Ronaldo. Kwestie van geen financieel verlies te lijden aangezien de club het sowieso al moeilijk heeft door de coronacrisis. Of een speler, liefst meteen een vervanger. Daarbij denkt Juve aan Gabriel Jesus, maar Guardiola zou de Braziliaan niet willen laten gaan. Bernardo Silva zou al ‘nee’ gezegd hebben tegen een Italiaans avontuur en Aymeric Laporte interesseert de Bianconeri niet.

Een transfersom zouden de Engelsen niet willen betalen en dus zit de situatie momenteel vast.