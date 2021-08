“3x3-ploeg kreeg dreigmails en werd afgeperst”: vader van speler reageert op vermeende fraude

De basketballers die voor ons land deelnamen aan de 3x3-competitie op de Olympische Spelen in Tokio, kregen eerder al dreigmails waarin geld geëist werd om te zwijgen over de vermeende fraude die nu onderzocht wordt. Dat zegt notaris Erik Celis, de vader van een van hen, in Het laatste nieuws. Hij wijst naar “jaloerse mensen” die “een emmer vergif over de spelers uitgestort hebben”, maar de aantijgingen ontkennen doet ook hij niet.

Woensdag bracht De standaard aan het licht dat de Belgische basketballers die op de Olympische Spelen in Tokio als enige aanwezige amateurteam knap vierde werden, daar eigenlijk niet hadden mogen staan. Zij zouden fictieve toernooien georganiseerd hebben om België te doen stijgen op de wereldranglijst en zo te kunnen deelnemen aan de kwalificatietoernooien voor Tokio. Meerdere spelers die daar volgens de ingediende documenten meegespeeld zouden hebben, geven toe daar niet geweest te zijn.

Intussen bleek dat in de basketwereld veel mensen op de hoogte waren van de fraude. Zo kwam er bij Nicolas Widmer, verantwoordelijk voor 3x3 basket bij de internationale basketfederatie Fiba, op 24 mei 2021 - vóór de Spelen nog - een mail binnen waarin melding werd gemaakt van de fraude. Een Belgische basketbalspeler had de mail anoniem verzonden en kreeg als antwoord dat het onderzocht zou worden. En toch gingen onze landgenoten naar de Spelen.

De basketballers zelf reageerden woensdag al met een schriftelijke mededeling, waarin ze niet ingingen op de fictieve toernooien die nu onderzocht worden door de basketfederaties. “We waren destijds een goed team dat in aanmerking kwam voor kwalificatie en hebben dit in 2021 op het terrein waargemaakt. Verder hebben we eigenlijk geen commentaar. Dit zou afbreuk doen aan het harde werk en de vele opofferingen die we maandenlang hebben geleverd.”

Dreigmails

In Het laatste nieuws reageert donderdag ook notaris Erik Celis. Hij is de vader van Nick Celis, de kandidaat-notaris die met de 3x3 op de Spelen actief was. “Ik kan niet te veel op de details ingaan, maar we wisten al een tijdje dat dit er kon aankomen. We hebben al een aantal dreigmails gekregen over deze kwestie van degene die het nu vertelt. Voor geld, maar daar zijn we niet op ingegaan.”

De beweringen ontkennen doet Celis in het interview niet. Hij benadrukt wel dat de Belgische basketters absoluut hun plaats hadden op de Spelen. “Het is een heel verhaal, maar het is niet aan mij om dat allemaal te zeggen. De tamtam gaat snel en zegt dat er zelfs landen zijn waar vlak voor de selectietoernooien in twee weken tijd nog 47 3x3-tornooien zijn georganiseerd. Met mensen die voordien nog nooit 3x3 speelden en die daarna ook nooit meer 3x3 speelden. Moet ik er nog een tekening bij maken?”

(gjs)