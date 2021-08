Eerste Belgische medaille op Paralympische Spelen: pistiers Griet Hoet en Anneleen Monsieur veroveren brons op de 1.000 meter

“Elke plaats is goed, zolang het maar geen vierde is.” Dat had Griet Hoet ons nog toevertrouwd op de luchthaven van Zaventem voor ze naar Tokio vlogen. “Het was héél nipt, maar het is gelukkig brons geworden”, lachte diezelfde Hoet vanochtend op de piste van Izu. De slechtziende Griet Hoet en haar pilote Anneleen Monsieur bleken op hun tandem op de 1.000 meter - nochtans niet hun sterkste nummer - iets minder dan drie tienden van een seconde sneller dan het Britse duo Fachie/Hall. Het zilver ging naar een ander Brits paar (McGlynn Obe/Scott), het goud naar de Nederlandse Klaassen/Brommer (what’s in a name?).

De bronzen medaille van Hoet en Monsieur is de eerste medaille voor België op de Paralympische Spelen van Tokio. Zaterdag komen Hoet en Monsieur ook nog in actie op de drie kilometer individuele achtervolging, hun beste nummer. Volgende week rijdt het tandemduo ook de wegrit en tijdrit.

Hoet en stuurvrouw Monsieur vormen sinds 2015 een onafscheidelijk tandemduo. De 43-jarige Hoet heeft retinitis pigmentosa, een degeneratieve oogziekte.

“De druk is van de ketel”

“Het verschil met de vierde was klein, maar we wisten dat de derde plaats het hoogst haalbare was vandaag omdat de het Nederlandse en Britse duo dat goud en zilver pakt echt gespecialiseerd is in de kilometer. En wij eigenlijk niet”, vertelden Griet Hoet en Anneleen Monsieur achteraf. “Dus we moesten de besten zijn van de achtervolgers. Dat is gelukt.”

“Ik ben blij dat we al een medaille hebben, zo is de druk al voor zaterdag van de ketel”, gaf Anneleen Monsieur toe. “Dan rijden we met de drie kilometer individuele achtervolging ons beste nummer.” Daar hopen we echt de grote finale voor goud of zilver te mogen betwisten”, vulde Griet Hoet aan. “Nu kunnen we daar met een geruster gevoel naartoe. Dit toont aan dat we klaar zijn voor zaterdag. Maar je merkt dat de verschillen klein zijn en dat er een zestal duo’s zal meedoen voor de medailles. De sterkste zal winnen.”

Hoet en Monsieur verbeterden in Izu ook hun persoonlijk record. “We mochten als voorlaatste van start, we wisten dus dat 1:08.2 voor ons de te kloppen tijd zou zijn om brons te halen. We beseften dat die chrono erin zat omdat we in Gent 1:09 gereden hadden, maar dat we een goede dag zouden nodig hebben.”

Anneleen Monsieur had meteen door dat hun chrono minstens brons zou opleveren. “Ik had het niet gezien”, zei Hot. “Maar Anneleen klopte naar achter op mij en toen wist ik dat we de tweede plaats hadden en de medaille binnen was.”

Top-vijf

1. Klaassen/Brommer (Ned): 1:05.91

2. McGlynn Obe/Scott (GBr): 1:06.743

3. Hoet/Monsieur (Bel): 1:07.943

4. Fachie/Call (GBr): 1:08.232

5. Unwin/Holl (GBr): 1:08.701

