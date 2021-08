Laurens Devos wint ook tweede duel op Paralympische Spelen en staat in de kwartfinales

Tafeltennisser Laurens Devos (ITTF 1) heeft donderdag ook zonder setverlies zijn tweede groepswedstrijd gewonnen op de Paralympische Spelen in Tokio. De 21-jarige Kempenaar haalde het in klasse 9 met 3-0 (11-5, 11-5 en 11-9) van de Spanjaard Juan Perez Gonzalez (ITTF 8). Devos gaat door de overwinning als groepswinnaar door naar de kwartfinales. Die worden vrijdag afgewerkt.

De regerend paralympisch kampioen won woensdag ook al vlotjes zijn eerste poulewedstrijd, met 3-0 (11-5, 11-2 en 11-9) van de Amerikaan Tahl Leibovitz (ITTF 10).

Later op de dag komen ook Florian Van Acker (klasse 11) en Bart Brands (klasse 5) in het tafeltennis nog in actie. Van Acker speelt om 13u40 Japanse tijd (6u40 Belgische tijd) tegen de Japanner Takeshi Akemori (ITTF 7), Brands om 16u40 Japanse tijd (9u40 in België) tegen de Brit Jack Hunter Spivey (ITTF 7).