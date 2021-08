Buitenbeenpop: livestream op vrijdag

Corona stuurt de festivalzomer danig in de war. Ook het Leopoldsburgse festival Buitenbeenpop kan niet doorgaan in haar normale vorm. Maar er is ook goed nieuws: het festival kan je op vrijdag 27 augustus volgen vanuit je bubbel via een livestream.

Onder meer Jelle Cleymans, de XL Band, Yves Segers, Sandra Kim en Belle Perez zijn van de partij om je een fijne muzikale namiddag te bezorgen.

Meer informatie vind je op www.buitenbeenpop.be.

De livestream kan je volgen op vrijdag 27 augustus van 13.00 tot 16.00 uur via TVL of via www.buitenbeenpop.be. Staf Boons