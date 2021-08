Minder ziekenhuisopnames door Covid-19, sterke stijging overlijdens

Tussen 16 en 22 augustus overleden gemiddeld 5,7 mensen per dag aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is een toename met 74 procent.

In dezelfde periode werden elke dag gemiddeld 1.967 nieuwe coronabesmettingen geteld, een toename met 4 procent tegenover de week voordien. Er werd wel 13 procent minder getest: gemiddeld zowat 43.700 testen. De positiviteitsgraad steeg dan ook licht tot 4,9 procent.

Tussen 19 en 25 augustus werden gemiddeld 57,6 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat is een afname met 5 procent tegenover de week voordien. In totaal liggen nu 625 mensen (+6 procent) in het ziekenhuis met Covid-19, van wie 179 (+4 procent) op intensieve zorg.

Het reproductiegetal ligt op 0,98 (-15 procent). Een getal hoger dan 1 geeft aan dat het virus aan kracht wint.

Intussen heeft 72,6 procent van de Belgische bevolking minstens één dosis van een coronavaccin gekregen, 68,8 procent is volledig gevaccineerd. Van de volwassenen is dat 82,7 procent.