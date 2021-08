The Rolling Stones zetten tournee verder na dood drummer Charlie Watts

The Rolling Stones gaat de geplande tournee door de Verenigde Staten niet cancelen na de dood van drummer Charlie Watts. Dat schrijft de krant The Sun. “Zijn leven zal gevierd worden tijdens de show.”

In september zullen ze opnieuw op een podium staan: Mick Jagger (78), Keith Richards (77) en Ronnie Woods (74), want The Rolling Stones is niet van plan hun tournee te cancelen na de dood van Charlie Watts. Al eerder was besloten dat Watts niet meer mee zou toeren vanwege zijn gezondheid, maar de dood van de legendarische drummer valt de andere bandleden erg zwaar. Desondanks willen ze de geplande shows niet afzeggen.

Een bron dichtbij de band zou aan de Britse krant The Sun gezegd hebben dat “Charlie zou gewild hebben dat de tournee verder gezet wordt”. The Rolling Stones zullen Watts eren tijdens de shows, klinkt het nog.

