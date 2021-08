België zet evacuaties uit Afghanistan stop na incident met bus

“De federale regering heeft besloten de evacuaties vanuit de luchthaven van Kaboel te stoppen, gelet op de evoluerende situatie in Afghanistan en in overeenstemming met andere Europese partners”, zo heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gisteravond aangekondigd. “België zal de komende dagen de repatriëring van de geëvacueerden naar ons land verderzetten.”

Geweerschoten

Nochtans stonden er ook vandaag en vrijdag nog meerdere vluchten gepland tussen Kaboel en de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Maar de situatie rond de luchthaven van ­Kaboel verslechtert zienderogen. De toegang tot de luchthaven verloopt steeds moeilijker, zegt Defensie. “De controles van de taliban worden scherper en de nervositeit om nog op een vlucht te geraken groeit.”

Zo liep het gisteren mis. Tijdens een poging om mensen die op de Belgische lijst staan en Afghaanse burgers die voldoen aan de criteria, op andere plaatsen in de stad op te pikken met bussen, grepen de taliban in. Aan een checkpoint werd de bus met zo’n vijftig passagiers gedwongen halt te houden. Daarbij werden ook geweerschoten gelost. Daarop hebben de passagiers zich moeten verspreiden en zijn ze nadien niet meer op de luchthaven geraakt. Vier andere bussen konden wel doorrijden.

Deadline

Ondertussen zijn ook de Amerikanen en andere landen met een grote militaire aanwezigheid aan hun laatste evacuaties bezig. Zij willen voor de deadline van 31 augustus nog al hun militairen repatriëren.

Er vonden gisteren nog vijf Belgische vluchten plaats tussen Kaboel en Islamabad. Hoeveel mensen van de Belgische lijst nog niet konden worden ­geëvacueerd, is onbekend. “Het blijft een fluctuerende lijst”, zei Buitenlandse Zaken gisteren. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) had nog overleg met haar Britse ambtgenoot Dominic Raab om het over mogelijke evacuaties na 31 augustus te hebben, maar die optie is dus door de realiteit ingehaald. (hca, evdg)