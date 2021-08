Charlie Watts vroeg aan Liezel, de dochter van Kristel en Josy Everars van de Tongerse Stoeterij Nesj Arabians, of hij met haar op de foto wilde. — © JE

Tongeren/Balen

Charlie Watts (80) was niet alleen een begenadigd drummer bij The Rolling Stones. Hij was ook een bekende fokker van Arabische volbloeden. En om die reden kwamen hij en zijn vrouw Shirley Ann Shepherd (82) vaak naar Limburgse stoeterijen. “Het nieuws van zijn overlijden heeft ons diep geraakt.”