Van Quickenborne verduidelijkt: Nog steeds toestemming nodig om tuin buren te betreden

Door de hervorming van het goederenrecht wordt je tuin een beetje minder privé en kunnen buren zo maar een over de haag getrapte bal komen halen in uw tuin. Ook al ligt mevrouw topless te zonnebaden. Het nieuws zorgde woensdag voor nogal wat discussies en onbegrip, zodat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne het nodig vond om de puntjes nog eens op de ‘i’ te zetten. “Je hebt nog steeds de toestemming nodig om de tuin van je buur te betreden. Dus altijd eerst even aanbellen”, zo luidt het.

Nogal wat lezers zullen zich woensdagochtend bij het ontbijt in hun koffie verslikt hebben. Stel je voor dat je buurman zo maar je tuin kan inlopen terwijl vrouwlief topless ligt te zonnen.

“Er zal nog steeds toestemming nodig zijn om de tuin van de buren te betreden”, zo verduidelijkt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne woensdagavond de eerdere berichten omtrent de inwerkingtreding van het vernieuwe goederenrecht.

Vanaf dan heb je het recht om een bal of een huisdier te gaan halen in de tuin van de buren, werd eerder deze week gemeld. “Dat klopt, maar er moet nog steeds toestemming zijn van de eigenaar om diens eigendom te betreden om een zaak of dier terug te halen’, verduidelijkt de minister nu.

“Het is dus niet zo dat buren of anderen iemands tuin zonder toestemming kunnen betreden. Wat deze paragraaf wel wijzigt tegenover de oude situatie, is dat iemand een zaak of dier dat op onopzettelijke wijze op diens eigendom is terechtgekomen, moet teruggeven. Hiermee wordt een juridische onduidelijkheid die onder de oude wetgeving bestond opgelost. Het stond immers niet in de wet dat dit moest gebeuren.”

Weigert die buur dan kan je best de politie waarschuwen, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van minister van Quickenborne.

Wie bouw- of herstellingswerken uitvoert en daarbij niet anders kan dan de grond van de buur te betreden, kan dat doen, maar ook dat moet eerst worden gemeld. Als de buur rechtmatige motieven heeft, kan hij weigeren. In dat geval moet de buur die werken wil uitvoeren dit recht afdwingen bij de vrederechter.

Volgens de minister is het dus zeker niet zo dat er verregaande uitzonderingen op het eigendomsrecht worden ingevoerd. “Er worden voornamelijk enkele onduidelijkheden en lacunes in de oude wetgeving weggewerkt”, zegt Van Quickenborne die gisteren nog overleg pleegde met de expert en de Federatie van het Notariaat om een aantal onduidelijkheden weg te werken.

