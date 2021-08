Olifant ziet standbeeld aan voor liefdesrivaal en zet meteen de aanval in

Deze olifant ontmoet een ‘soortgenoot’ uit steen in een nationaal park in Thailand. Maar het grote zoogdier is niet erg opgezet met zijn stenen evenbeeld en zet de aanval in. “Hij dacht wellicht dat het een liefdesrivaal was”, aldus medewerkers van het nationale park. “Mannetjes vechten vaak onderling voor het recht om te mogen paren met vrouwtjes.” Het standbeeld werd na de overwinning van de olifant verwijderd uit het park.