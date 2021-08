DRUIVENKOERS/WK-SELECTIE

Met een traject dat deels over WK-wegen loopt, krijgen de renners vandaag in de Druivenkoers een voorproefje gepresenteerd van wat hen te wachten staat in de regenboograce. Vandaar dat we drie Limburgse ploegleiders vroegen hoe hun Belgisch achttal voor Leuven eruitziet. Laat de discussie beginnen…