Buitenbeenpop vrijdag live te volgen op TV Limburg

En we sluiten ons nieuws af met Buitenbeenpop, het openluchtfestival voor personen met een beperking dat aankomende vrijdag in Leopoldsburg doorgaat. Ook dit jaar zal er nog geen normale editie kunnen plaatsvinden met 8000 toeschouwers, maar wel een kleinere versie met 300 personen. Het feest zal wel weer via een livestream te volgen zijn en ook integraal uitgezonden worden, hier op TV Limburg. Wij gingen vandaag al eens een kijkje nemen op het festivalterrein om te zien hoe de voorbereidingen verlopen.