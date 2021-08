Morgen start dan eindelijk het meerdaagse Hasseltse theaterfestival, na uitstel sinds februari. Het internationale Krokusfestival is omgedoopt tot Zonnebloemfestival en het is kleiner, maar het gaat wel door. En dat is een opluchting voor de hele sector. Een sector die nu al toeleeft naar de vijfentwintigste editie van het festival, volgend jaar in februari.